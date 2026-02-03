Kleine Adler hoben beim Kinder-Schanzenfest in Achomitz ab

Tolle Leistungen prägten am Samstag das ÖSV-Kinder-Schanzenfest in Achomitz. Rund 30 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren wagten erste Sprünge auf der Kinderschanze.

Am vergangenen Samstag fand das ÖSV-Kinder-Schanzenfest des Skisprungvereins Achomitz statt. Für viele Kinder war es der erste Sprung auf der Skisprungschanze – entsprechend groß war die Aufregung. Vereinsobmann Franz Wiegele zeigte sich hochzufrieden mit dem Verlauf des Festes: „Es war eine großartige Veranstaltung. Man hat gesehen, mit wie viel Begeisterung und Talent unsere Kinder dabei sind. Solche Tage sind enorm wichtig für die Nachwuchsarbeit und den Zusammenhalt im Verein.“

©SV Achomitz Am Foto: Vereinsobmann Franz Wiegele

In Achomitz wachsen neue Skisprunghoffnungen heran

Besonders erfreulich sei, dass einige vielversprechende Talente gesichtet werden konnten, so Wiegele weiter. Der SV Achomitz blickt bereits auf eine lange Skisprungtradition zurück. Namen wie Olympiasieger Karl Schnabl oder Weltcupsieger und Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig sowie auch bei den Damen Hannah Wiegele sind untrennbar mit dem Verein verbunden. „Wer weiß“, so Wiegele, „vielleicht tritt eines dieser Kinder eines Tages in die großen Fußstapfen unserer Vereinsgrößen.“ Das Kinder-Schanzenfest zeigte jedenfalls eindrucksvoll, dass die Zukunft des Skispringens im Verein gesichert ist.