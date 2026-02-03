Skip to content
/ ©Leser
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Brand in Villach.
Die Löscharbeiten in Villach sind voll im Gange.
Villach
03/02/2026
Löscharbeiten laufen
Brand in Werkstätte fordert Villacher Feuerwehren

Mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen aktuell in der St. Martiner Straße in Villach im Einsatz. Ersten Informationen zufolge kam es zu einem Brand in einer Werkstätte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Am Dienstagabend ertönten die Sirenen in Villach. Wie mehrere Leser berichten, gibt es in diesen Minuten ein Feuerwehr-Großaufgebot: „Im Bereich St. Martin raucht es stark.“ Von rund 20 Einsatzwägen ist die Rede. Eine Werkstatt soll betroffen sein. Die Rauchschwaden sind von Weitem zu sehen. Gegenüber 5 Minuten erklärt Alexander Scharf, Sprecher der Hauptfeuerwache Villach: „Eine Lackierbox brennt, fünf Freiwillige Feuerwehren stehen derzeit im Einsatz.“ Aufgrund des laufenden Einsatzes ist die St. Martiner Straße vorübergehend gesperrt. Nähere Informationen folgen in Kürze.

©Leser |
Die Rauchwolke ist bereits von Weitem zu sehen.
©5 Minuten | Die Brandbekämpfung läuft, mehrere Freiwillige Feuerwehren sind vor Ort.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 18:58 Uhr aktualisiert
