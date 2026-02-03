Brand in Werkstätte fordert Villacher Feuerwehren
Mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen aktuell in der St. Martiner Straße in Villach im Einsatz. Ersten Informationen zufolge kam es zu einem Brand in einer Werkstätte.
Am Dienstagabend ertönten die Sirenen in Villach. Wie mehrere Leser berichten, gibt es in diesen Minuten ein Feuerwehr-Großaufgebot: „Im Bereich St. Martin raucht es stark.“ Von rund 20 Einsatzwägen ist die Rede. Eine Werkstatt soll betroffen sein. Die Rauchschwaden sind von Weitem zu sehen. Gegenüber 5 Minuten erklärt Alexander Scharf, Sprecher der Hauptfeuerwache Villach: „Eine Lackierbox brennt, fünf Freiwillige Feuerwehren stehen derzeit im Einsatz.“ Aufgrund des laufenden Einsatzes ist die St. Martiner Straße vorübergehend gesperrt. Nähere Informationen folgen in Kürze.