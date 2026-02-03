Masterplan für Bad Bleiberg: Bürgermeister blickt nach vorn

Einen Masterplan für die Entwicklung der Marktgemeinde Bad Bleiberg stellte Bürgermeister Christian Hecher (ULB) am vergangenen Freitag im Rahmen des traditionellen Bürgerempfangs vor.

Trotz der finanziell angespannten Situation vermittelte Bürgermeister Christian Hecher (ULB) Zuversicht und Optimismus beim traditionellen Bürgerempfang der Marktgemeinde Bad Bleiberg. Im Mittelpunkt des Abends stand ein Rückblick auf das Jahr 2025 sowie ein Ausblick auf die zentralen Themen und Vorhaben für das Jahr 2026. Dabei hob Hecher insbesondere zwei Schwerpunkte hervor.

©Marktgemeinde Bad Bleiberg Bürgermeister Christian Hecher gab einen Ausblick auf das Jahr 2026.

Bürgermeister kündigt erneute Kandidatur an

Einerseits stellte er das Rückgrat der heimischen Wirtschaft – die Einmann- und Kleinbetriebe – in den Fokus, andererseits erhielt auch der Wirtschaftshof der Marktgemeinde Bad Bleiberg besondere Anerkennung. „Vor allem die Leistungen abseits des täglichen Routinebetriebs“, so der Bürgermeister, der im Zuge der Veranstaltung auch seine erneute Kandidatur bei der kommenden Bürgermeisterwahl im Jahr 2027 bekannt gab. Ebenfalls vor den Vorhang gebeten wurde Janine Grafenauer, die für ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement für die Terra Mystica sowie im Pferdesport gelobt wurde.

©Marktgemeinde Bad Bleiberg | Impressionen des traditionellen Bürgerempfangs in Bad Bleiberg.

Ein besonderer Abend für Bad Bleiberg

Etliche Bürger sowie Ehrengäste folgten der Einladung in den Knappensaal. Musikalisch umrahmt wurde das Event von der Musikschule Dreiländereck. Für das leibliche Wohl sorgten die Betreiber des Restaurants „Knappenhaus“ sowie Kärntner Milch.