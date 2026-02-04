Neue Details zum Großbrand in Villach: Feuer entstand in Lackierbox

Dichter Rauch, hohe Brandlast und ein stundenlanger Feuerwehreinsatz: In einem metallverarbeitenden Industriebetrieb im Stadtgebiet von Villach ist es gestern am frühen Abend zu einem Brand in einer Lackierbox gekommen.

. Mehrere Feuerwehren standen mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen gestern am Abend in der St. Martiner Straße in Villach im Einsatz, mehrere Leser berichteten von einem Feuerwehr-Großaufgebot. Wie die Hauptfeuerwache Villach in den späten Abendstunden bestätigte, kam es zu einem Großbrand einer Lackieranlage. „Kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb im Stadtgebiet von Villach alarmiert.“, so die Feuerwehr in einer Aussendung. Beschäftigte des Unternehmens hatten zuvor einen Brand in einer Werkshalle gemeldet, der seinen Ursprung in einer Lackierbox hatte.

Brand in der Lackierbox

Auf Basis dieser Meldungen löste die Feuerwehrleitstelle Villach umgehend Alarmstufe „B4 – Brand Werkstätte“ aus. Neben der Hauptfeuerwache Villach wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und St. Martin zum Einsatzort entsandt. Bereits bei der ersten Lageerkundung zeigte sich das Ausmaß des Feuers: Gemeinsam mit dem Betriebspersonal stellten die Einsatzkräfte einen ausgedehnten Brand in der Lackierbox sowie in angrenzenden Lagerräumen für Lacke fest. „Erste Löschversuche wurden bereits vor unserem Eintreffen durch die Mitarbeiter durchgeführt. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung mussten diese den betroffenen Bereich jedoch rasch verlassen“, berichtet Einsatzleiter HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

©HFW Villach

Feuerwehr konnte Brand rasch eindämmen

Umgehend nahm ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache die Brandbekämpfung im Inneren der Halle auf. Der Löschangriff erfolgte direkt an der Lackieranlage. Zur raschen Eindämmung des Feuers und zum Schutz weiterer Gebäudeteile wurden zusätzliche Atemschutztrupps eingesetzt. Da sich in den betroffenen Bereichen große Mengen an Lacken und Lösungsmitteln befanden und die Rauchentwicklung entsprechend stark war, wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Fellach, Wollanig und Vassach rückten mit zusätzlichen Atemschutzgeräteträgern an, um die laufenden Löscharbeiten zu unterstützen. Zeitgleich kontrollierten Einsatzkräfte mithilfe der Drehleiter den Dachbereich der Halle, um eine Ausbreitung des Brandes über die Dachkonstruktion auszuschließen. Ein weiterer Löschangriff erfolgte von der Ostseite des Hallentraktes aus über den Hubsteiger der Hauptfeuerwache Villach. „Um die brennenden Lacke in den Lagerräumen wirksam abzulöschen, wurde zusätzlich ein Löschangriff mit Schaum angeordnet“, so Einsatzleiter Geissler weiter.

„Brand aus“ nach knapp zwei Stunden

Zur Nachkontrolle öffneten die Feuerwehrkräfte den Bereich oberhalb der Brandstelle mit einer Rettungskettensäge. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden sämtliche betroffenen Bauteile auf mögliche Glutnester überprüft. Parallel dazu kamen ein Großlüfter sowie mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz, um die Halle von giftigen Rauchgasen zu befreien. Nach rund zwei Stunden intensiver Löscharbeiten konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten sowie umfassende Kontrollen der gesamten Betriebsanlage zogen sich jedoch noch bis etwa 22:30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin übernahm in weiterer Folge die Brandwache.

Dutzende Blaulichtorganisationen vor Ort

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Villach aufgenommen. Insgesamt standen rund 100 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz sowie die Polizei vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Drobollach stellte währenddessen die Einsatzbereitschaft für mögliche weitere Einsätze im Stadtgebiet von Villach sicher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 06:21 Uhr aktualisiert