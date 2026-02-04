Verlassener Jaguar aus Polen soll in Finkenstein abgeschleppt werden

Warum sogenannte „Geister-Autos“ für Behörden ein rechtliches Minenfeld sind und weshalb selbst das Abschleppen zur Gratwanderung wird, zeigt ein aktueller Fall aus Kärnten.

Ein weiteres Kapitel rund um Kärntens rätselhafte „Geister-Autos“ sorgt für Gesprächsstoff. Nachdem Ende des vergangenen Jahres ein verlassener Volkswagen im Klagenfurter Stadtgebiet die Gemüter bewegte, steht nun ein neuer Fall im Mittelpunkt: Ein Jaguar, der seit Monaten unbewegt am Parkplatz beim Friedhof in Finkenstein verweilt.

Dauerparker aus Polen

Mindestens seit dem Herbst soll das Fahrzeug dort stehen. Bereits am 28. September des Vorjahres wurde der Dauerparker von Beamten der Polizeiinspektion Faak am See offiziell festgestellt. Der Wagen trägt ein polnisches Kennzeichen – und genau das machte die Sache zunächst kompliziert. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ konnte die Polizei zwar Kontakt mit dem Fahrzeughalter aufnehmen, eine Abholung kam jedoch bis heute nicht zustande.

Entfernung schwieriger als man denkt

Seither stellt sich für Behörden und Gemeinde die gleiche heikle Frage: Wie entfernt man ein „Geister-Auto“, ohne dabei rechtliche Grenzen zu überschreiten? Kurz gesagt ist die Entfernung eines herrenlosen Fahrzeuges oft problematisch, weil fremdes Eigentum nicht ohne rechtliche Grundlage angegriffen werden darf. Auch ein seit Monaten abgestelltes Fahrzeug bleibt rechtlich geschützt. Bei einem ausländischen Kennzeichen kommen zusätzliche Hürden hinzu. Nun wird es aber ernst. Am Dienstag veranlasste die Marktgemeinde laut dem Medienbericht schließlich das Abschleppen des Jaguars. Die Kosten dafür trage vorerst die öffentliche Hand, anschließend soll versucht werden, den Betrag vom Fahrzeughalter zurückzufordern.

Über das Fahrzeug

Brisant am Rande: In Österreich wird ein Jaguar dieses Typs – je nach Zustand, Ausstattung und Motorisierung – aktuell zwischen 3.000 und 7.000 Euro gehandelt. Ob der Lenker das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts im Ausland zurücklassen musste oder andere Gründe eine Rolle spielen, bleibt vorerst unklar. Eines steht jedoch fest: Auch dieses „Geister-Auto“ dürfte bald Geschichte sein.