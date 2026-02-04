Straßensperre in Villach: Stadt rüstet sich für das Italientief

Villach bereitet sich auf starke Schneefälle vor: Die Alpenstraße wird am Mittwochnachmittag gesperrt. Ausgangspunkt dafür ist die derzeitige Wetterprognose.

Wie bereits bekannt ist, steuert ein kräftiges Italientief auf Kärnten zu. Die Stadt Villach informiert aus diesem Grund über eine Straßensperre: Aufgrund der prognostizierten starken Schneefälle am Mittwochnachmittag, 4. Februar, muss die Villacher Alpenstraße vorübergehend gesperrt werden. „Auch der Busverkehr ist in diesem Zeitraum eingestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Sperre soll bis Donnerstag andauern

Die Schneefälle werden laut Prognosen am Nachmittag noch zunehmen, wie die Stadt schildert. „Die Teams der Abteilung Wirtschaftshof stehen in Alarmbereitschaft und räumen die Straße“, erklärt die Stadt. Daher bleibt auch die Auffahrt in den Naturpark Dobratsch geschlossen. Ab Donnerstag ist die Villacher Alpenstraße ab den Morgenstunden wieder frei befahrbar.