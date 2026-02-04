Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadthalle Villach
Bild auf 5min.at zeigt ein Werbefoto von KELAG PLUS CLUB
Zum Beginn der Semesterferien lädt die Stadthalle Villach erneut zur Eisdisco ein.
Villach
04/02/2026
Party on Ice
#goodnews

Party auf dem Eis: Villach lädt zum Semesterferienstart zur „Eisdisco“

Zum Semesterferienstart findet in der Stadthalle Villach wieder eine Eisdisco statt. Musik und Licht begleiten das Eislaufen auf der Halle, die sonst für den Trainings- und Spielbetrieb genutzt wird.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Zum Start der Semesterferien findet in der Stadthalle Villach erneut eine Eisdisco statt. Die Veranstaltung nutzt die Eishalle, die sonst dem Trainings- und Spielbetrieb vorbehalten ist, in einem anderen Rahmen und verbindet Eislaufen mit Musik und Lichtinszenierung.

Zwei Termine, ein Ort

Der erste Termin ist für Samstag, den 7. Februar 2026, angesetzt, Beginn ist um 18.30 Uhr. Einen weiteren Termin gibt es am 20. Februar 2026, ebenfalls ab 18.30 Uhr. Beide Veranstaltungen richten sich an ein breites Publikum und bieten die Möglichkeit, die Stadthalle in ungewohnter Atmosphäre zu erleben. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich und können auch online erworben werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: