Theater, Musik und Kunst: Villach zählte 40.000 Kulturfans

Das Kulturangebot der Stadt Villach ist umfassend, vielfältig und beliebt. Das beweist unter anderem die Bilanz des Vorjahres. Rund 12.000 Besucher erlebten Theaterproduktionen, darunter auch das Kindertheater. Für besondere Aufmerksamkeit sorgten Philipp Hochmairs Schiller Balladen Rave, ebenso wie Schwanensee, Tristan und Isolde, Don Quichotte und Rotkäppchen. Ein kulturelles Ausrufezeichen setzte auch das „Hamlet“-Musical mitten auf dem Rathausplatz.

Villach ist Bühne für Kunst und Worte

Ausstellungen mit Vernissagen und Führungen im Dinzlschloss sowie in der städtischen Galerie Freihausgasse lockten ebenfalls rund 6.000 Besucher an. Helga Druml, Gregor Eska und Nina Hader zählten zu den Publikumslieblingen. Lesungen im Dinzlschloss, unter anderem mit Norbert Maria Kröll, Gerald Eschenauer und Alina Lindermuth, erreichten etwa 800 Gäste. Weitere 5.000 Menschen besuchten Vorträge und Diskussionen. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) bringt es als zuständige Kulturreferentin auf den Punkt: „Eine lebendige Kulturtradition ist das Herz einer Stadt. Kultur verbindet Menschen, schafft Identität und öffnet Räume für Dialog und gemeinsames Erleben.“