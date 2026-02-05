Detektiv verfolgte Ladendiebe: Ermittlungen laufen

Zwei ungarische Staatsangehörige, ein 42-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau, sind verdächtigt mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben.

Gestern verfolgte ein Detektiv zwei Verdächte in Villach, die für Ladendiebstähle verantwortlich sein sollen.

Gestern verfolgte ein Detektiv zwei Verdächte in Villach, die für Ladendiebstähle verantwortlich sein sollen.

Am gestrigen Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, verständigte der Ladendetektiv eines Elektronikfachgeschäftes in Villach die Polizei über einen Ladendiebstahl. Dabei teilte er mit, dass die Personen eine Musikbox entwendet haben und er diesen gerade mit seinem Auto hinterherfahren würde.

Mehrere Gegenstände gefunden

„Bei der darauffolgenden Kontrolle des Fahrzeuges im Stadtgebiet von Villach, konnten neben der Musikbox weitere Elektrogeräte, Markenschuhe, Kleidungsstücke mit Etiketten und Diebstahlsicherung, sowie sonstige Gegenstände aufgefunden werden“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei. Die Gesamtschadenssumme wird auf einen vierstelligen Eurobereich geschätzt. Die beiden Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalreferat des SPK Villach geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 06:46 Uhr aktualisiert