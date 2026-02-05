Rund 50 Zentimeter Neuschnee: Alpenstraße bleibt gesperrt

Im Naturpark Dobratsch Kärnten sind in den vergangenen Stunden rund 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Stadt Villach gibt bekannt, dass eben aufgrund dieser aktuellen Schneelage die Alpenstraße auch heute, 5. Februar, gesperrt bleibt.

Alpenstraße bleibt gesperrt

„Aufgrund der aktuellen Schneelage sowie abgebrochener Bäume und Äste bleibt die Villacher Alpenstraße am Donnerstag gesperrt“, heißt einem Posting der Stadt Villach. Die Stadt Villach setzt alles daran, die Straße so rasch wie möglich wieder frei und sicher zu machen. „Mit vielen helfenden Händen arbeitet das Team des Wirtschaftshofs daran, damit ihr den kostenlosen Winterspaß am Dobratsch rechtzeitig zum Wochenende und damit zum Ferienbeginn wieder in vollen Zügen genießen könnt.“