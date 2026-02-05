Skip to content
In der Villacher Innenstadt kam es gestern zu einem Brandeinsatz.
Villach
05/02/2026
Technischer Defekt

Feuerwehr in Villach: Brandeinsatz in Innenstadt-Geschäft

Gestern, 4. Februar, kam es in der Villacher Innenstadt zu einem Feuerwehreinsatz.

Gestern um 12.39 Uhr wurde die FF Vassach gemeinsam mit der FF HFW Villach zu einem Brandeinsatz in der Innenstadt alarmiert. Ursache des Einsatzes war ein elektrischer Defekt im Technikraum eines Geschäfts.

Geschäftslokal wurde entraucht

Die Tätigkeit der FF Vassach beschränkte sich auf die Entrauchung des Geschäftslokals mittels Druckbelüfter. Dank des schnellen Eingreifens konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

