Eislaufplatz in Villach auch in den Semesterferien geöffnet

Bis 12. Februar hast du noch die Chance, den Eislaufplatz in Villach zu benutzen. Dann wird er abgebaut.

Eines der beliebtesten kostenlosen Winterangebote der Stadt Villach hat noch bis 12. Februar geöffnet. Ab Donnerstag, 12. Februar, 19 Uhr, wird der Eislaufplatz abgedeckt, um auch für die Faschingsfeierlichkeiten auf dem Rathausplatz zur Verfügung zu stehen.

Auch in den Semesterferien noch möglich

Heuer wurde dem Wunsch zahlreicher Eltern entsprochen, die gerne auch in den Semesterferien mit ihren Kindern Eislaufen gehen möchten. Um aber auch die Faschingsparty auf dem Rathausplatz zu ermöglichen, wird die Eisfläche bis kommenden Donnerstag, 12. Februar, 19 Uhr nutzbar sein und dann abgedeckt. Das heißt für alle großen und kleinen Kufenflitzer, die Möglichkeit noch zu nutzen. Besonders in den Ferien bietet sich das Gratis-Angebot an.

Seit mehr als 20 Jahren

Der Eislaufplatz ist seit mehr als 20 Jahren regelmäßig in Betrieb und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Durch Kooperationen mit Villacher Unternehmen wurden die Kosten außerdem deutlich reduziert. Nicht zuletzt für den Villacher Advent ist der Eislaufplatz ein wertvoller Publikumsmagnet. Die Abbauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar.