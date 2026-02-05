Skip to content
Region auswählen:
/ ©HFW Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz am Garagendach.
Zu einem Rettungseinsatz kam es am Donnerstag im Stadtteil Auen.
Villach-Auen
05/02/2026
Am Donnerstag

Mann stürzt beim Schneeräumen vom Dach: Einsatz in Villach-Auen

Die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Turdanitsch/Tschinowitsch, das Rote Kreuz und die Polizei wurden am Donnerstag zu einer Personenrettung gerufen. Ein Mann war beim Schneeräumen von einem Hausdach gestürzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Der Hausbesitzer führte Schneeräumungsarbeiten auf seinem Hausdach durch. Dabei kam er zu Sturz und fiel auf das darunterliegende Garagendach. Ein Nachbar, glücklicherweise selbst Notfallsanitäter und Feuerwehrmann, setzte umgehend Erstmaßnahmen und verständigte die Einsatzkräfte. In der Folge rückten die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Turdanitsch/Tschinowitsch, das Rote Kreuz und die Polizei in den Stadtteil Auen aus.

Verletzter lag am Garagendach

„Nachdem der Patient medizinisch erstversorgt worden war, konnte der Verletzte schonend mittels Korbtrage und Hubrettungsgerät vom Garagendach gehoben werden“, berichtet Einsatzleiter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach. Der Mann wurde anschließend vom Roten Kreuz in das LKH Villach gebracht.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie der Mann mit der Drehleiter vom Dach gehoben wird.
©HFW Villach
Mit einem Hubrettungsgerät wurde der Verletzte vom Garagendach gehoben.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: