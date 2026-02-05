Mann stürzt beim Schneeräumen vom Dach: Einsatz in Villach-Auen

Die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Turdanitsch/Tschinowitsch, das Rote Kreuz und die Polizei wurden am Donnerstag zu einer Personenrettung gerufen. Ein Mann war beim Schneeräumen von einem Hausdach gestürzt.

Der Hausbesitzer führte Schneeräumungsarbeiten auf seinem Hausdach durch. Dabei kam er zu Sturz und fiel auf das darunterliegende Garagendach. Ein Nachbar, glücklicherweise selbst Notfallsanitäter und Feuerwehrmann, setzte umgehend Erstmaßnahmen und verständigte die Einsatzkräfte. In der Folge rückten die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Turdanitsch/Tschinowitsch, das Rote Kreuz und die Polizei in den Stadtteil Auen aus.

Verletzter lag am Garagendach

„Nachdem der Patient medizinisch erstversorgt worden war, konnte der Verletzte schonend mittels Korbtrage und Hubrettungsgerät vom Garagendach gehoben werden“, berichtet Einsatzleiter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach. Der Mann wurde anschließend vom Roten Kreuz in das LKH Villach gebracht.