Winter-Public-Viewing: Villach lädt ins beheizte Olympia-Zelt ein

Anlässlich der Olympischen Winterspiele gibt es heuer - wie berichtet - ein Public-Viewing in Villach. Los geht es am Samstag, um 10 Uhr. Es gilt fest die Daumen zu drücken für die österreichischen Skistars.

Das Stadtmarketing hat am Hans-Gasser-Platz gemeinsam mit Partnern ein beheiztes Zelt errichtet. Neben den Olympiaübertragungen wartet dort ein buntes Programm. „Wir starten am Samstag, 7. Februar, um 10 Uhr mit der Kärntner Sängerin Julia Steen, die sich auch als Österreich-Kandidatin für den Eurovision Songcontest bewerben wird“, kündigt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler die offizielle Eröffnung des Winter-Public-Viewings an. Im Anschluss wird gemeinsam bei der Herrenabfahrt mitgefiebert.

Winter-Public-Viewing soll Innenstadt beleben

Mit dem Winter-Public-Viewing möchte das Stadtmarketing möglichst viele Menschen ansprechen. Für Vereine und Gruppen werden deshalb unter anderem spezielle Exklusiv-Pakete vorbereitet. Auch die Wirtschaftstreibenden erwarten sich viel. Christian Tyl, neuer Obmann der Wirtschaftskammer, erklärt: „Das Winter-Public-Viewing mit seinem vielfältigen Programm ist eine ausgezeichnete Chance für den Handel und die Gastronomie der Innenstadt. Solche Aktivitäten brauchen wir.“ Das Zelt öffnet täglich ab 9 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.