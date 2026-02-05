Skip to content
Region auswählen:
/ ©Marta Gillner/Stadtmarketing
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler und Organisator Marcus Mitzner vor dem beheizten Festzelt.
Am Hans-Gasser-Platz startet am Samstag das große Winter-Public-Viewing zu den Olympischen Spielen.
Villach
05/02/2026
Ab Samstag

Winter-Public-Viewing: Villach lädt ins beheizte Olympia-Zelt ein

Anlässlich der Olympischen Winterspiele gibt es heuer - wie berichtet - ein Public-Viewing in Villach. Los geht es am Samstag, um 10 Uhr. Es gilt fest die Daumen zu drücken für die österreichischen Skistars.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Das Stadtmarketing hat am Hans-Gasser-Platz gemeinsam mit Partnern ein beheiztes Zelt errichtet. Neben den Olympiaübertragungen wartet dort ein buntes Programm. „Wir starten am Samstag, 7. Februar, um 10 Uhr mit der Kärntner Sängerin Julia Steen, die sich auch als Österreich-Kandidatin für den Eurovision Songcontest bewerben wird“, kündigt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler die offizielle Eröffnung des Winter-Public-Viewings an. Im Anschluss wird gemeinsam bei der Herrenabfahrt mitgefiebert.

Winter-Public-Viewing soll Innenstadt beleben

Mit dem Winter-Public-Viewing möchte das Stadtmarketing möglichst viele Menschen ansprechen. Für Vereine und Gruppen werden deshalb unter anderem spezielle Exklusiv-Pakete vorbereitet. Auch die Wirtschaftstreibenden erwarten sich viel. Christian Tyl, neuer Obmann der Wirtschaftskammer, erklärt: „Das Winter-Public-Viewing mit seinem vielfältigen Programm ist eine ausgezeichnete Chance für den Handel und die Gastronomie der Innenstadt. Solche Aktivitäten brauchen wir.“ Das Zelt öffnet täglich ab 9 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: