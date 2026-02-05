Skip to content
/ ©Tandoori Delight
Bild auf 5min.at zeigt ein Essen von Tandoori Delight
Villach bekommt ein neues kulinarisches Highlight.
Villach
05/02/2026
Auch in Klagenfurt

„Tandoori Delight“ erobert jetzt auch die Villacher Altstadt

Nach dem Erfolg in Klagenfurt bringen Amarjot Singh und Harpreet Kaur ihr „Tandoori Delight“ in die Draustadt. Am 7. Februar eröffnet das neue Fine-Dining-Restaurant im Ornellahof.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

Was in Klagenfurt seit 2014 eine feste Institution für Liebhaber der indischen Küche ist, kommt nun endlich nach Villach. Amarjot Singh und seine Frau Harpreet Kaur eröffnen in der Widmanngasse ihr neues Restaurant „Tandoori Delight“ – und setzen dabei auf ein hochwertiges Fine-Dining-Konzept.

Offizielle Eröffnung: Am Samstag, 7. Februar

Der Name Amarjot Singh ist in der Kärntner Gastroszene kein unbekannter. Gemeinsam mit Harpreet Kaur führt er seit über einem Jahrzehnt erfolgreich das „Tandoori Delight“ in Klagenfurt. Nach dem ersten Schritt nach Villach im vergangenen Jahr mit dem Konzept „Curry & Masala“, folgt nun das nächste große Kapitel in der Draustadt. Die Resonanz in Villach war von Beginn an außergewöhnlich positiv. „Viele Gäste wünschten sich ein ruhigeres, hochwertigeres und authentisches Fine-Dining-Konzept der indischen Küche“, erklärt Amarjot Singh. In der Widmanngasse 32a: Das Soft Opening findet am Freitag, dem 6. Februar 2026, und die offizielle Eröffnung am Samstag, dem 7. Februar 2026, ab 12 Uhr statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 19:40 Uhr aktualisiert
