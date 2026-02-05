Vorbereitungen laufen: „Silbersee Trophy“ geht in die nächste Runde

Unter dem Motto „Das Leuchtturmprojekt“ wird das Tennisturnier „Silbersee Trophy“ heuer auf die Beine gestellt. „Es wurde unwissentlich vom langjährigen Silbersee‑Mitspieler Laurin Schulz erschaffen“, wie Organisator Erich Petschnig verrät. „Als klar wurde, dass er nach Wien gehen würde, sagte er einen Satz, der mich tief berührte.“ Wortwörtlich meinte er: „Deine Silbersee Trophy ist ein Leuchtturmprojekt. Immer wenn du uns rufst, werden wir kommen!“ Auch die drei Siegesbilder wurden von Selina, Dominique und Sabine danach gestaltet. Petschnig bedankt sich herzlich für die kreativen Werke, welche meist auch von Promis signiert werden. Im Vorjahr zum Beispiel von Thomas Morgenstern und Andreas Goldberger.