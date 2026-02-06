Villacher Ausflugsziel rechtzeitig zum Ferienstart wieder geöffnet

Ein Italientief sorgte für eine vorübergehende Sperre der Villacher Alpenstraße. Nun gibt es gute Nachrichten: Seit Freitagmorgen ist sie wieder geöffnet. Rodeln, Skitouren und Wandern steht also nichts mehr im Weg.

Seit zwei Uhr früh stand das Team des Wirtschaftshofs im Einsatz, damit die Villacher Alpenstraße pünktlich um 8 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. „Im Mittelpunkt standen heute Arbeiten mit der Schneefräse, am Donnerstag kümmerten wir uns um das Entfernen abgebrochener Bäume und Äste entlang der Straße“, erläutert Wirtschaftshofleiter Alfred Wolligger. Der beliebte Rodelhügel auf der Rosstratte und der Gipfelweg sind ebenfalls bereits präpariert. Die Loipe im Bereich des Alpengartens steht ab Samstag, dem 7. Februar 2026, bereit. Wie immer kostenlos.

Stadt investiert jährlich 370.000 Euro

Jährlich werden vonseiten der Stadt rund 370.000 Euro für Straßendienst, Rodelhügel und Co. aufgewendet. Selbstverständlich ist das nicht, denn: „Die Grundstücke gehören nicht der Stadt. Jährlich wird Pacht an die Eigentümer gezahlt, um einen kostenlosen Freizeitspaß für die ganze Familie zu ermöglichen“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) als zuständige Naturparkreferentin.