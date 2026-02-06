Auffahrunfall auf der Bruno-Kreisky-Straße: Einsatzkräfte vor Ort

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, dem 6. Februar 2026, auf der Bruno-Kreisky-Straße in Villach. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.

Auf der Bruno-Kreisky-Straße in Villach kam es am Freitagmittag auf Höhe der Unterführung Maria-Gailer-Straße zu einem Auffahrunfall. Laut ersten Informationen sind mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt. Ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Polizei, Feuerwehr und das Rote Kreuz stehen im Einsatz. Aufgrund der Arbeiten an der Unfallstelle ist mit Verzögerungen zu rechnen. Autofahrer sollten etwas mehr Zeit einplanen.

©Leser | Aktuell läuft ein Einsatz auf der Bruno-Kreisky-Straße in Villach. ©Leser | Auf Höhe der Unterführung kam es zu einem Verkehrsunfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert