Unfall bei steirischem Einkaufszentrum: Ermittlungen laufen

Freitagmittag, dem 6. Februar 2026, kam es am Parkplatz eines Kaufhauszentrums in Deutschlandsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 11.55 Uhr lenkte eine 62-jährige Autofahrerin ihren Wagen von einer angrenzenden Straße auf den Parkplatz eines Kaufhauszentrums. Zur selben Zeit verließ ein bislang unbekannter Autofahrer den Parkplatz in Richtung Ausfahrt. Unmittelbar hinter diesem Fahrzeug querte ein 76-jähriger Mann die Zufahrt zum Parkplatz. Die Autofahrerin konzentrierte sich auf das ausfahrende Fahrzeug und bemerkte den Fußgänger erst verspätet. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf den Boden.

76-Jährige verletzt

Der 76-Jährige erlitt mehrere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Durchgeführte Alkoholtests bei der Fahrzeuglenkerin sowie beim Fußgänger verliefen negativ. Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zum bislang unbekannten Pkw-Lenker sind im Gange.