„Prinzessin“ tanzt heuer auf Villacher Schulball

Die Vorbereitungen für den Maturaball des BG/BRG Villach-Perau laufen bereits auf Hochtouren. Am 13. März laden die Maturantinnen und Maturanten unter dem Motto „walk of Perau“ zum Tanz. Kurz vor der letzten Sitzung lud Ihre Lieblichkeit Prinzessin Anna Sophie I., die heurige Prinzessin des Villacher Faschings, das Ballkomitee „Perauball2026“ zu einem persönlichen Gespräch ein. Wie das Komitee gegenüber 5 Minuten erklärt, nahm sie sich dafür ganz bewusst Zeit und ließ sich über die Idee und die Umsetzung informieren. Über die Einladung zum Ball habe sie sich sehr gefreut. „Die herzliche Begegnung und der offene Austausch machten den Moment besonders und steigerten bei den Jugendlichen die Vorfreude auf ihren bevorstehenden Maturaball am 13. März“, heißt es abschließend seitens des Ballkomitees.