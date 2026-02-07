Aus der Zauber: Fachgeschäft in Villacher Innenstadt geschlossen

Die Villacher Innenstadt ist um ein weiteres Fachgeschäft ärmer: Das „Wollzauber“ von Regine Swoboda in der Ringmauergasse hat kürzlich geschlossen, wie die Kleine Zeitung berichtete. In den sozialen Medien hat sich die Schließung bereits angekündigt: Am 15. Jänner wurde mit „Alles muss raus“ zum Abverkauf gerufen. Die Wollzauber-Website wurde bereits vom Netz genommen. Das Geschäft eröffnete 2022 in den Räumlichkeiten der ehemaligen „Annabelle“, angeboten wurden dort Woll-, Strick- und diverse Kurzwaren. Auch gemeinsame Strick- und Häkelevents wurden angeboten, so fand erst im November ein Adventstricken statt.