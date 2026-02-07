Große Trauer: Ehemalige Kärntner Bankdirektorin verstorben

Rosmarie Kofler ist nicht mehr. Am 10. November 1943 wurde sie geboren, am 2. Feber 2026 schloss die Bankdirektorin in Rente ihre Augen in Villach für immer. Wie die Kleine Zeitung berichtete, war Kofler jahrelang bei der Raiffeisenbank Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG tätig, von 1982 bis 1998 arbeitet sie in der Geschäftsleitung. Dass die Villacherin nicht nur für Zahlen, sondern auch für Blumen eine besondere Liebe hegte, ließen die Angehörigen auch in ihre Parte einfließen: Als Hintergrund wurde ein bunter Blumengarten gewählt. Am Sonntag, den 8. Feber, können sich Freunde und Bekannte ab 12 Uhr in der Aufbahrungshalle im Stift Ossiach von Rosmarie Kofler verabschieden. Um 17 Uhr wird gemeinsam gebetet. Die Verabschiedung findet am 9. Feber um 13 Uhr in der Stiftskirche Ossiach statt.