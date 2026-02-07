Von Kanada nach Kärnten: VSV holt sich neuen Stürmer
Der VSV rüstet im Angriff nach: Kurz vor der entscheidenden Saisonphase kommt ein kanadischer Stürmer nach Villach.
Der VSV holt mit Joël Teasdale einen neuen Offensivspieler nach Kärnten. Der 26-jährige Kanadier soll den Blau-Weißen im Kampf um die Pre-Playoffs und in der kommenden Saison helfen. Sportdirektor Herbert Hohenberger erklärt zur Neuverpflichtung: „Wir haben Joel
schon länger beobachtet, er war bereits länger auf unserer Liste. Wir sind froh, dass er
sich gleich für den VSV entschieden hat.“
Von Kanada nach Villach
Teasdale wechselt von den kanadischen Trois-Rivières Lions nach Villach nach Villach und gilt als sogenannter Two-Way-Forward: einer, der nicht nur Tore schießen soll, sondern auch defensiv mitarbeitet. Mit 1,83 Metern Körpergröße und knapp 100 Kilo bringt er die nötige Physis mit, um sich vor dem Tor und an der Bande durchzusetzen. Seitens des VSV zeigt man sich hoffnungsvoll: „Teasdale überzeugt sowohl defensiv mit konsequenter Arbeit gegen den Puck als auch offensiv mit Zug zum Tor und einer gewissen Spielintelligenz.“