Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Es ist eine Kerze zu sehen.
Dieter Grall ist im 90. Lebensjahr verstorben, darüber berichtet die "Kleine Zeitung".
Villach
07/02/2026
Nachruf

Kärntner Tourismus-Pionier verstarb im 90. Lebensjahr

Dieter Grall prägte Kärntens Tourismus und verwandelte Ende der 1980er die Therme Warmbad in einen Party-Hotspot, laut einem Bericht ist er nun im 90. Lebensjahr verstorben.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Dieter Grall ist im 90. Lebensjahr verstorben, darüber berichtet die „Kleine Zeitung“. Er leitete unter anderem den Warmbaderhof und den Karawankenhof in Villach sowie das Hotel Bellevue in Seeboden. Überall, wo der Tourismus in Kärnten vorkam, war er dabei: als Hotelchef, als Incoming-Direktor des Kärntner Reisebüros oder als Werbepromoter der Kärnten Werbung.

Feste bleiben in Erinnerung

Besonders in Erinnerung bleibt seine Zeit in der Therme Warmbad Ende der 1980er-Jahre. Grall machte das Haus, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, zum Party-Hotspot: Das „Römer Gschnas“ war eines seiner organisierten Feste, das bis heute noch vielen in Erinnerung bleibt. Inspiriert von den alten Römern, sollen hunderte Personen damals bei den Festen teilgenommen haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 17:46 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: