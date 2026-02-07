Kärntner Tourismus-Pionier verstarb im 90. Lebensjahr

Dieter Grall prägte Kärntens Tourismus und verwandelte Ende der 1980er die Therme Warmbad in einen Party-Hotspot, laut einem Bericht ist er nun im 90. Lebensjahr verstorben.

Dieter Grall ist im 90. Lebensjahr verstorben, darüber berichtet die „Kleine Zeitung“. Er leitete unter anderem den Warmbaderhof und den Karawankenhof in Villach sowie das Hotel Bellevue in Seeboden. Überall, wo der Tourismus in Kärnten vorkam, war er dabei: als Hotelchef, als Incoming-Direktor des Kärntner Reisebüros oder als Werbepromoter der Kärnten Werbung.

Feste bleiben in Erinnerung

Besonders in Erinnerung bleibt seine Zeit in der Therme Warmbad Ende der 1980er-Jahre. Grall machte das Haus, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, zum Party-Hotspot: Das „Römer Gschnas“ war eines seiner organisierten Feste, das bis heute noch vielen in Erinnerung bleibt. Inspiriert von den alten Römern, sollen hunderte Personen damals bei den Festen teilgenommen haben.

