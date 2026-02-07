Bad Bleiberg trauert um eine Ikone des Gastgewerbes

45 Jahre lang führte Erika Oschounig ein weit über Bad Bleiberg hinaus bekanntes Gasthaus und wurde zur prägenden Persönlichkeit der Gemeinde. Nun heißt es Abschied nehmen von einer Frau, die Generationen von Gästen verbunden hat.

Erika Oschounig prägte über Jahrzehnte das Gastroleben in Bad Bleiberg und war weit über die Gemeinde hinaus bekannt.

Erika Oschounig prägte über Jahrzehnte das Gastroleben in Bad Bleiberg und war weit über die Gemeinde hinaus bekannt.

Bad Bleiberg trauert um Erika Oschounig, eine Gastwirtin, die weit über die Gemeinde hinaus bekannt war. Sie verstarb am Dienstag, dem 3. Februar, im 86. Lebensjahr und hinterlässt eine große Familie.

Bereicherung für das Gemeindeleben

Erika Oschounig führte 45 Jahre lang ein Gasthaus, das für viele Gäste aus der Region – und darüber hinaus – zu einem beliebten Treffpunkt wurde. Mit ihrem Engagement prägte sie Generationen von Besucherinnen und Besuchern ebenso wie das Gemeindeleben. „Sie war eine Institution in der Gemeinde, sie hat das Gastroleben in Bad Bleiberg bereichert“, so Bürgermeister Christian Hecher in einem aktuellen Beitrag der „Kleinen Zeitung“.

Spenden für das Pflegeheim statt Blumen

Seit etwa zwei Jahren war Erika Oschounig in einem Pflegeheim. Die Verabschiedung findet bereits in der kommenden Woche statt. „Wir geleiten unsere liebe Oma am Montag, dem 9. Februar 2026 um 14 Uhr von der evangelischen Kirche Theresienhof auf den Ostfriedhof und betten sie zu Ihrem Rudi ins Familiengrab zur ewigen Ruhe“, heisst es in der Trauerparte. Anstelle von Kränzen und Blumen wird um Spenden zugunsten des Pflegeheims St. Stefan gebeten.