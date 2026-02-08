Villacher Schüler machen soziales Engagement schmackhaft

18 Schülerinnen und Schüler aus dem vierten Jahrgang starteten im Rahmen der Aktion „Wir tun was“ ein besonderes Kochprojekt: Gemeinsam mit dem sozialen Verein „Together Villach“ kochten die Jugendlichen aus geretteten, saisonalen Lebensmitteln „köstliche Gerichte“, wie es seitens der Schule heißt. In Teamarbeit entstanden kreative Speisen, die anschließend im Lokal des Vereins an Gäste ausgegeben wurden. „Dort wurden sie von den Gästen mit großer Freude genossen“, ist man im CHS stolz. Für die Schülerinnen und Schüler war es mehr als ein Kochvormittag: Es ging um Wertschätzung von Lebensmitteln, soziales Engagement und gemeinsames Anpacken. Auch bei Lehrkräften, dem CHS-for-Future-Team und dem Verein Together war die Freude über das gelungene Projekt groß.

©CHS Villach Die Schülerinnen und Schüler des CHS unterstützten mit der Kochaktion den sozialen Verein „Together“.