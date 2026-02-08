Skip to content
In Afritz kam es am Samstag zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug.
Villach-Land
08/02/2026
Unfall

Auto überschlug sich: Drei Feuerwehren rückten aus

Am Samstagabend kam es auf der B98 in Villach-Land zu einem Unfall: Ein Auto hatte sich überschlagen. Drei Feuerwehren rückten aus.

Am Samstag, den 7. Feber, krachte es auf der B98 Millstätter Straße bei Afritz. Die Feuerwehren Treffen, Afritz und Feld am See wurden kurz nach 18 Uhr alarmiert. Ersten Informationen zufolge sollte bei dem Unfall eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. Sofort rückten die Florianis aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Auto überschlagen hatte, die Person konnte durch die Hilfe erster Kräfte das Fahrzeug selbstständig verlassen. „Nach rund einer Stunde konnte unsere Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden“, erklärt die Feuerwehr Afritz. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei und Ersthelfer.

