Auto überschlug sich: Drei Feuerwehren rückten aus

Am Samstag, den 7. Feber, krachte es auf der B98 Millstätter Straße bei Afritz. Die Feuerwehren Treffen, Afritz und Feld am See wurden kurz nach 18 Uhr alarmiert. Ersten Informationen zufolge sollte bei dem Unfall eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. Sofort rückten die Florianis aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Auto überschlagen hatte, die Person konnte durch die Hilfe erster Kräfte das Fahrzeug selbstständig verlassen. „Nach rund einer Stunde konnte unsere Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden“, erklärt die Feuerwehr Afritz. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei und Ersthelfer.