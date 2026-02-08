Kinderbetreuung im Sommer: Diese Plattform hilft Villacher Eltern

Bis zum Sommer ist es noch lange hin, doch bereits jetzt können sich Villacher Eltern ein Bild über die Freizeitangebote für Kinder während der Ferien machen. Die Onlineplattform "Summertime" macht's möglich.

Am Montag starten in Kärnten zwar erst die Semesterferien, doch viele Eltern denken schon jetzt an den Sommer. In den langen Ferien ist es nämlich oft nicht so einfach, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Genau dafür gibt es auch heuer wieder die Villacher „Summertime“ – eine Online-Plattform, auf der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gesammelt werden.

Buntes Programm wartet

Das Jugendbüro der Stadt hat dort zahlreiche Aktivitäten übersichtlich aufgelistet: von Sport und Bewegung über Sprache bis hin zu Kultur, von Programmpunkten mit täglicher Anreise bis hin zu mehrtägigen Angeboten mit Übernachtung. „Die Angebote sind abwechslungsreich, da

ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei“, ist Jugendreferentin Vizebürgermeisterin

Gerda Sandriesser überzeugt.

Angebot wird laufend aktualisiert

Die Liste ist noch nicht vollständig. Vereine und Organisationen können laufend weitere Kurse einmelden, das Angebot wird regelmäßig aktualisiert. Die Stadt Villach betont: „Für Eltern ist es wichtig, sich direkt bei den einzelnen Anbietern zu informieren.“ Alle Mailadressen und die Info-Homepages sind auf der Website zu finden.