Fotogalerie: Glanz und Humor beim Villacher Fasching

Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Medien feierten gemeinsam bei der TV-Aufzeichnung des Villacher Faschings.

Bei der letzten Sitzung des Villacher Faschings herrschte Hochbetrieb und die österreichische Prominenz ließ sich das Spektakel nicht entgehen. Unter der Regentschaft von Prinz Fidelius der LXXI. und Prinzessin Anna Sophie I. präsentierte die Faschingsgilde ein Feuerwerk aus Satire, Musik und Pointen. Durch das Programm führten charmant und witzig Hans-Jörg Petrik und Thomas Springer.

©Egon Rutter

Bekannte Gesichter vor Ort

In der Menge wurden zahlreiche bekannte Persönlichkeiten gesichtet: Fußballprofis Waltraud und Dietmar Riegler, ORF-Chefs Roland Weissmann und Karin Bernhard, Landeshauptmann Peter Kaiser, Unternehmer Bernd Hinteregger, Dancing Stars Corinna Kamper und Danilo Campisi, Mediziner Arthur Worseg, Gemüse- und Obstexperte Arno Robitsch, Agenturchef Gerhard Brüggler, Bürgermeister Matthias Krenn, Silvia Häusl-Benz, Herbert Gaggl und Hausherr Günther Abel, Werzers-Hausherr Hans Werner Frömmel, Ex-Skispringer Martin Koch, Kärnten Milch-Chef Helmut Petschar sowie Herausgeberin und 5-Minuten-Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger und auch Jaqueline Lugner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 19:04 Uhr aktualisiert