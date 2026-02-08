Diese Vierbeiner aus Villach suchen ein neues Zuhause

Im Tierheim Villach warten auch diese Woche wieder mehrere Hunde und Katzen auf ein liebevolles Zuhause. Vom verspielten Mischlingsrüden bis zur verschmusten Katzendiva, wir haben einen Überblick für dich.

Auch in dieser Woche warten wieder zahlreiche tierische Freunde im Tierheim Villach auf ein liebevolles Zuhause, und einige von ihnen möchten wir heute besonders vorstellen. Ein Kater, männlich, wurde im Jänner in der Ferndorferstraße in Lanzach aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Sollten Sie der Besitzer sein oder die Katze kennen, melden Sie sich bitte unter 04242/54125.

©Tierheim Villach

Milan ist voller Energie

Unter den Tieren, die auf ein Zuhause warten, ist Milan, ein charmanter schwarz-weißer Mischlingsrüde, geboren am 17. Juni 2018. Milan ist voller Energie und Lebensfreude, liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, zu spielen und jede gemeinsame Aktivität mit seinen Bezugspersonen zu genießen. Mit anderen Hunden kommt er gut zurecht, je nach Sympathie. Für Milan wird ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und bei Menschen mit Hundeerfahrung gesucht, die ihm klare Führung und Sicherheit geben können.

©Tierheim Villach

Zeus sucht sehnsüchtig ein Zuhause

Zeus, ein braun-schwarzer Mischlingsrüde, geboren am 21. November 2018, wartet ebenfalls sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Anfangs zeigt er sich schüchtern und zurückhaltend, doch bei näherem Kennenlernen entfaltet er sein herzliches Wesen. Immer wenn er eine vertraute Person erblickt, strahlt er vor Freude. Zeus versteht sich sehr gut mit anderen Hunden und wünscht sich ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, da laute Geräusche und hektische Bewegungen ihn verunsichern. Mit Geduld und einfühlsamer Betreuung kann er seine anfängliche Scheu überwinden und zu einem treuen Begleiter werden.

©Tierheim Villach

Rikki und Mimi suchen liebevolle Menschen

Auch die Katzendamen Rikki und Mimi suchen liebevolle Menschen. Rikki, weiß-grau, geboren circa 2024, ist eine wunderschöne, eher scheue Katze, die bisher wenig Kontakt zu Menschen hatte. Sie beobachtet lieber aus sicherer Entfernung, versteht sich sehr gut mit anderen Katzen und orientiert sich an ihnen. Für Rikki werden katzenerfahrene Menschen gesucht, die ihr Zeit, Geduld und Ruhe schenken. In einem liebevollen Zuhause kann sie Schritt für Schritt Vertrauen fassen und sich sicher fühlen. Mimi, braun getigert und etwa drei Jahre alt, ist hingegen sehr menschenbezogen, aufgeweckt und gesprächig. Sie liebt Aufmerksamkeit und zeigt klar, was sie will – eine kleine Diva mit großem Herzen. Mimi wünscht sich ein Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen, die ihre lebhafte und selbstbewusste Art schätzen und ihr genügend Zuwendung schenken. Freigang, den sie jederzeit nutzen kann, ist ihr besonders wichtig.

©Tierheim Villach Das sind Rikki… ©Tierheim Villach …und Mimi.

Weitere Informationen gibt es beim Tierheim

Wer einem dieser wunderbaren Tiere ein Zuhause geben möchte, findet alle Informationen im Tierheim Villach. Jeder von ihnen freut sich auf liebevolle Menschen, die Geduld, Verständnis und ein großes Herz mitbringen.