Unfall mit drei Fahrzeugen in Villach-Land endete ohne Verletzungen

Drei Autos waren in Winkl in einen Auffahrunfall verwickelt – die Feuerwehr St. Jakob im Rosental sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr St. Jakob im Rosental um 15:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Winkl alarmiert. Betroffen waren drei PKW, die in einen Auffahrunfall verwickelt waren.

Unfallstelle abgesichert, niemand verletzt

„Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt“, teilte die Feuerwehr über ihre sozialen Medien mit. Beim Unfall selbst wurde niemand verletzt. Die ausgetretenen Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.