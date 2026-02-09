Berufsmesse brachte Schüler und Betriebe zusammen

Am vergangenen Mittwoch, dem 4. Februar 2026, fand eine Berufs- und Bildungsmesse im Turnsaal der BHAK/BHAS Villach statt. Mehr als 20 Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen waren vertreten.

Im Mittelpunkt stand der direkte Austausch zwischen den Schülern und Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung, Sozialwesen und dem Bildungsbereich. „Die Besucher erhielten vielfältige Einblicke in Berufsbilder, Ausbildungs- und Studienwege sowie Karriereperspektiven im regionalen und überregionalen Umfeld“, heißt es aus der Direktion der BHAK/BHAS Villach. Besonders geschätzt wurde die Praxisnähe. Viele Unternehmen gaben konkrete Einblicke in ihren Arbeitsalltag und informierten über Einstiegsmöglichkeiten, Praktika und Karrierechancen.

©HAK Villach Schüler informierten sich im Rahmen der Messe über vielfältige Berufs- und Studienmöglichkeiten.

Erfolgreiche Berufsorientierung

„Die Messe leistete damit einen wertvollen Beitrag zur Entscheidungsfindung und zeigte eindrucksvoll die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen und Institutionen bei der Vorbereitung junger Menschen auf ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg“, erklärt Schulleiter Thomas Langer abschließend.