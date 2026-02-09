Ein Jahr nach dem Attentat: Villach erinnert an die Opfer

Ein Jahr nach dem schrecklichen Messerangriff in der Villacher Innenstadt, bei dem ein Jugendlicher starb und fünf Menschen teils schwer verletzt wurden, wird in der Stadtpfarrkirche eine Gedenkmesse abgehalten.

Auch nach einem Jahr haben viele die Szenen noch nicht verdaut, welche sich am 15. Feber 2025 in der Villacher Innenstadt abspielten. Ein damals 23-jähriger Syrer stach wahllos auf Passanten ein. Tötete dabei einen 14-jährigen Burschen und verletzte fünf weitere Personen teilweise schwer. Die Anklage gegen den Mann ist inzwischen rechtswirksam. Ihm werden „Mord und versuchter Mord, Verbrechen der terroristischen Vereinigung und Verbrechen der kriminellen Organisation“ vorgeworfen. Bis zur Verhandlung im Frühjahr gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Ein Jahr nach dem Attentat

Die Stadt gedenkt dem schrecklichen Messer-Attentat indes mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die Gendenkmesse findet am 15. Feber 2026, um 17 Uhr, in der Stadtpfarrkirche statt. Sie wird gemeinsam vom Stadthauptpfarrer Richard Pirker und der evangelischen Superintendentin Andrea Mattioli geleitet. „Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten, wird es darüber hinaus keinerlei offizielle Gedenkaktivitäten geben“, heißt es außerdem in einer offiziellen Presseaussendung. Die Stadt Villach will diesem Wunsch der Eltern selbstverständlich mit größtmöglichem Respekt Folge leisten.