Olympia-Stimmung sorgt von Beginn an für großen Andrang in Villach

Gute Stimmung, volle Reihen und gefeierte Medaillen: Das Winter-Public-Viewing auf dem Hans-Gasser-Platz hat sich schon am ersten Olympia-Wochenende als Publikumsmagnet etabliert.

Das Winter-Public-Viewing-Zelt am Hans-Gasser-Platz ist erfolgreich in die Olympiatage gestartet. Seit dem ersten Wochenende verfolgen zahlreiche Besucher:innen die Bewerbe gemeinsam auf der großen Videowall und sorgen für echte Olympia-Stimmung in der Villacher Innenstadt. „Spannend-spektakuläre Skiabfahrten, Snowboardbewerb und Rodeln im Eiskanal lockten die Sportfans in Scharen an“, berichtet Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. Besonders die Atmosphäre im Zelt komme gut an: „Die Qualität der Life-Übertragungen ist wirklich sensationell, die großartige Stimmung kommt auf der riesigen Videowall voll emotional drüber.“

„Ein attraktives Zusatzangebot“

Auch Urlaubsgäste nutzen das Angebot, das Sportübertragungen, Musikacts und Kulinarik verbindet. „Es ist ein sehr attraktives Zusatzangebot für Olympia-Begeisterte aus mehreren Zielgruppen“, sagt Tourismuschef Georg Overs. Organisator Marcus Mitzner ergänzt: „Unsere vielen Gäste genießen das Olympiaflair hier in vollen Zügen.“ Das Winter-Public-Viewing-Zelt öffnet täglich ab 9 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert