Skip to content
Region auswählen:
/ ©Marta Gillner/Stadtmarketing
Das Bild zeigt ein Public Viewing in Villach.
Sport, Musik und Kulinarik sorgen für echtes Olympiaflair mitten in der Villacher Innenstadt.
Villach
09/02/2026
Public-Viewing
#goodnews

Olympia-Stimmung sorgt von Beginn an für großen Andrang in Villach

Gute Stimmung, volle Reihen und gefeierte Medaillen: Das Winter-Public-Viewing auf dem Hans-Gasser-Platz hat sich schon am ersten Olympia-Wochenende als Publikumsmagnet etabliert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)

Das Winter-Public-Viewing-Zelt am Hans-Gasser-Platz ist erfolgreich in die Olympiatage gestartet. Seit dem ersten Wochenende verfolgen zahlreiche Besucher:innen die Bewerbe gemeinsam auf der großen Videowall und sorgen für echte Olympia-Stimmung in der Villacher Innenstadt. „Spannend-spektakuläre Skiabfahrten, Snowboardbewerb und Rodeln im Eiskanal lockten die Sportfans in Scharen an“, berichtet Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. Besonders die Atmosphäre im Zelt komme gut an: „Die Qualität der Life-Übertragungen ist wirklich sensationell, die großartige Stimmung kommt auf der riesigen Videowall voll emotional drüber.“

Das Bild zeigt ein Public Viewing in Villach.
©Marta Gillner/Stadtmarketing

„Ein attraktives Zusatzangebot“

Auch Urlaubsgäste nutzen das Angebot, das Sportübertragungen, Musikacts und Kulinarik verbindet. „Es ist ein sehr attraktives Zusatzangebot für Olympia-Begeisterte aus mehreren Zielgruppen“, sagt Tourismuschef Georg Overs. Organisator Marcus Mitzner ergänzt: „Unsere vielen Gäste genießen das Olympiaflair hier in vollen Zügen.“ Das Winter-Public-Viewing-Zelt öffnet täglich ab 9 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: