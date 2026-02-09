Erhöhte Gefahr: Bergrettung trainierte Lawineneinsatz am Dobratsch

Nach starken Schneefällen und erhöhter Lawinengefahr hat die Bergrettung Villach am Dobratsch eine Winterübung durchgeführt. Im Fokus standen Lawineneinsatz, Routine und Vorbereitung auf mögliche Notfälle im alpinen Gelände.

Die Bergrettung Villach hat im Rahmen einer Winterübung am Dobratsch den Ernstfall trainiert und bestehende Abläufe gefestigt. Hintergrund der Übung sind die starken Schneefälle der vergangenen Wochen in Teilen Kärntens, die zu einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr geführt haben, auch heute am frühen Nachmittag wurde zum Teil die „Gefahrenstufe 3“ ausgerufen.

Bergrettung empfiehlt “ defensives Verhalten“

Als wesentliches Risiko gilt derzeit insbesondere die vorhandene Altschneeschicht, die weiterhin eine erhöhte Gefahrenlage verursachen kann. Die Bergrettung empfiehlt Wintersportlerinnen und Wintersportlern daher ein defensives Verhalten im Gelände sowie eine sorgfältige Tourenplanung. Ziel der Übung war es, Einsatzroutine zu stärken, Abläufe zu wiederholen und die Einsatzbereitschaft für mögliche Notfälle unter winterlichen Bedingungen sicherzustellen. Regelmäßige Trainings gelten als wesentliche Grundlage für einen sicheren und effizienten Bergrettungseinsatz.