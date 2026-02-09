Skip to content
Das Bild zeigt das Landesgericht Klagenfurt und den Forstsee.
Die Verhandlung wird von Richter Gernot Kugi geleitet und beginnt um 9:45 Uhr. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.
Villach-Land/Klagenfurt
09/02/2026
Vorfall im September
Gericht

Erwachsener onanierte in Kärnten vor Badegästen, nun muss er vor Gericht

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt das Landesgericht Klagenfurt: Ein Mann soll im vergangenen Sommer am Forstsee vor Badegästen sexuelle Handlungen gesetzt haben.

Am Freitagmorgen beschäftigt ein ungewöhnlicher Fall das Landesgericht Klagenfurt. Wie die Medienstelle des Gerichts mitteilt, wird einem Erwachsenen ein Vorfall aus dem vergangenen Jahr zur Last gelegt. „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im September 2025 in Greilitz, unter anderem das Vergehen der sexuellen Belästigung und öffentlich geschlechtlichen Handlungen verantworten zu müssen, indem er am Forstsee vor den Badegästen onaniert haben soll“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt.

Mehrere Tatbestände

Der Angeklagte steht wegen sexueller Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlung vor Gericht. Zusätzlich muss er sich auch wegen der Fälschung besonders geschützter Urkunden verantworten. Die Verhandlung wird von Richter Gernot Kugi geleitet und beginnt um 9:45 Uhr. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

