Einbruch in Villach: Polizei sucht Tresor-Diebe

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Villach. Ein Tresor wurde gestohlen. Darin befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Waffe.

Als ein 48-jähriger Villacher am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, nach Hause kam, traute er seinen Augen nicht. In die Erdgeschosswohnung wurde eingebrochen. Jemand hatte seinen Möbeltresor gestohlen. Er verständigte die Polizei. Jedoch verlief eine sofort eingeleitete Fahndung bis dato negativ. „Im Tresor befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Faustfeuerwaffe“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Ermittlungen laufen.