Treffens Bürgermeister will 2027 nicht mehr kandidieren

Für sein außergewöhnliches Engagement und seine langjährigen Verdienste um die Marktgemeinde Treffen wurde Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) am Montag zum Ehrenbürger ernannt.

Am 7. Jänner 2013 übernahm Klaus Glanznig das Amt des Bürgermeisters von seinem Vorgänger Karl Wuggenig. Bei der nächsten Wahl im Jahr 2027 will er nicht mehr kandidieren. Verantwortung müsse rechtzeitig übergeben werden, damit sich Neues entwickeln könne, betonte er. Gleichzeitig zeigte er sich aber sichtlich bewegt über die Ehrenbürgerschaft, welche auf einem einstimmigen und überparteilichen Beschluss des Gemeinderates basiert.

©LPD Kärnten/Höher Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Treffen an Bürgermeister Klaus Glanznig.

Lob für Einsatzbereitschaft

„Lasst einmal den Bürgermeister machen – bei einem Einsatz brauchen wir einen Profi“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei seiner Laudatio. Glanznig sei eine Persönlichkeit, die stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen habe und pragmatische Lösungen in den Mittelpunkt stelle. Besonders erinnerte der Landeshauptmann an die Naturkatastrophe im Jahr 2022: „Der Bürgermeister war damals an vorderster Front, packte selbst mit an, spendete Mut und hielt die Moral der Einsatzkräfte hoch.“ Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) verwies in seiner Ansprache ebenfalls auf die Naturkatastrophe im Juni 2022 und würdigte Glanznigs Einsatzbereitschaft sowie seine konsequente Arbeitsweise.

©LPD Kärnten/Höher | Am Foto: Bürgermeister Klaus Glanznig mit seiner Ehefrau Christa (v.l.) ©LPD Kärnten/Höher | Am Foto: Bürgermeister Klaus Glanznig mit seiner Ehefrau Christa und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)

Rückhalt von Familie

Glanznigs Dank galt wiederum seinen Weggefährten, den Einsatzorganisationen, den Behörden sowie insbesondere seiner Familie, welche ihm auch in besonders schweren Zeiten als Energiequelle und sicheren Hafen gedient habe.