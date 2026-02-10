Villacher Busfahrpläne werden angepasst: Das ändert sich ab 16 Feber

Der Start der Koralmbahn hat auch im Villacher Öffinetz so einige Veränderungen mit sich gebracht. Die Stadt hat diese evaluiert und gab nun erste Anpassungen im Busverkehr bekannt, die ab 16. Feber gelten.

Auf Basis von Rückmeldungen werden die Villacher Busfahrpläne schon bald erneut angepasst.

Am 12. Dezember wurde die große Eröffnung der Koralmbahn gefeiert, am 14. Dezember nahm der Hochleistungsjet zwischen der Steiermark und Kärnten den Regelbetrieb auf. Im Zuge dessen kam es in ganz Kärnten zu Fahrplanänderungen – so auch in Villach.

Fahrplanänderungen führten zu Problemen

Diese lang geplanten Änderungen im Busverkehr wurden laufend evaluiert, was vor allem für Pendler und Schüler ein notwendiges Unterfangen war. „Für einige Schülerinnen und Schüler, die im normalen Linienverkehr unterwegs sind, kam es durch die Anpassung des Bustaktes an die neuen Zugzeiten auf manchen Verbindungen zu Problemen“, erklärt die Stadt Villach dazu. Nun, knapp zwei Monate später, zog die Stadt eine erste Bilanz. Basierend auf den Rückmeldungen aus der Bevölkerung werden ab dem 16. Feber erste Anpassungen vorgenommen.

Anpassungen für Volksschüler kommen

Insgesamt haben sich die Probleme durch die Fahrplanänderungen laut Verkehrsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh „in Relation zur Größenordnung dieser Umstellung zum Glück in Grenzen gehalten“. Dennoch würden jegliche Beschwerden ernstgenommen und geprüft, ob eine Anpassung möglich sei. Das ist gar nicht so leicht, denn: „Jede Veränderung im Fahrplan hat vielschichtige Auswirkungen und muss demnach gut abgewogen werden“, erklärt Jabali Adeh. Von den nun anstehenden Änderungen sollen vor allem Volksschülerinnen und Volksschüler profitieren. Bereits seit vergangener Woche wird in den Bussen mittels Durchsagen und mittels Aushängen in Bussen und an Haltestellen auf die bevorstehenden Änderungen aufmerksam gemacht.

Das ändert sich konkret im Villacher Busverkehr: Linie 3: Auftrennung in Schule und Ferien; außerhalb der Ferien 7-Minuten-

Verschiebung des Schülerkurses nach vorne:

Statt Abfahrt St. Ulrich um 7.43 Uhr nun Abfahrt neu: 7.36 Uhr.

Neue Abfahrt Hauptbahnhof Richtung St. Ulrich statt 7.28 Uhr: 7.21 Uhr

Auftrennung in Schule und Ferien; außerhalb der Ferien 7-Minuten- Verschiebung des Schülerkurses nach vorne: Statt Abfahrt St. Ulrich um 7.43 Uhr nun Abfahrt neu: 7.36 Uhr. Neue Abfahrt Hauptbahnhof Richtung St. Ulrich statt 7.28 Uhr: 7.21 Uhr Linie 9: Auftrennung in Schule und Ferien; außerhalb der Ferien 7-Minuten-

Verschiebung des Schülerkurses nach vorne:

Statt Abfahrt Möltschach 7.10 Uhr nun Abfahrt neu: 7.03 Uhr.

Neue Abfahrt Hauptbahnhof nach Möltschach: 6.48 Uhr

Auftrennung in Schule und Ferien; außerhalb der Ferien 7-Minuten- Verschiebung des Schülerkurses nach vorne: Statt Abfahrt Möltschach 7.10 Uhr nun Abfahrt neu: 7.03 Uhr. Neue Abfahrt Hauptbahnhof nach Möltschach: 6.48 Uhr Linie 7: Zusätzlicher Schülerkurs von Hauptbahnhof nach Lind um 7.25 Uhr,

Ankunft Schulzentrum 7.30 Uhr

Zusätzlicher Schülerkurs von Hauptbahnhof nach Lind um 7.25 Uhr, Ankunft Schulzentrum 7.30 Uhr Linie 30: Verschiebung der Hin- und Rückfahrt von 6.10 auf 6.27 Uhr Abfahrt

am HBF in Richtung Schütt und von 6.33 auf 6.50 Uhr von Oberschütt zum

HBF, gleichzeitig entfällt die bisherige Übergangslösung in Form von

Verstärkerfahrten durch die beiden Mikro-BUS:SI

Verschiebung der Hin- und Rückfahrt von 6.10 auf 6.27 Uhr Abfahrt am HBF in Richtung Schütt und von 6.33 auf 6.50 Uhr von Oberschütt zum HBF, gleichzeitig entfällt die bisherige Übergangslösung in Form von Verstärkerfahrten durch die beiden Mikro-BUS:SI Linie M1: Verschiebung der Fahrt von 7.05 auf 7.20 Uhr, damit sie für

Schüler vom Schulzentrum Lind und VS Vassach zeitlich besser nutzbar

wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 14:39 Uhr aktualisiert