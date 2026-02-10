Unklar weshalb: Neuer Backshop in Villach steht nach zwei Monaten still

Am 1. Dezember wurde noch die Eröffnung mit rund 18 Strudelvarianten angekündigt. Doch aktuell stehen Kundinnen und Kunden vor verschlossenen Türen, wieso ist nicht klar. Eine telefonische Anfrage blieb unbeantwortet.

Bereits wie im Bild aus dem Jahr 2025 stand die Geschäftsfläche zum Vermieten bereit, aktuell sind die Türen wieder zu.

Ab dem 1. Dezember öffnete in Villach bei der Draulände ein neuer Backshop, wir haben über das Strudelgeschäft berichtet. Angeboten werden Strudel, Croissants und Getränke, die vor Ort aufgebacken werden.

Großes Angebot

Betreiberin Marianna Papp mit über 35 Jahren Erfahrung in der Gastronomie, erklärte damals gegenüber 5 Minuten dazu: „Wir bieten rund 18 verschiedene Strudel an. Diese werden vor Ort aufgebacken.“ Das Gebäck gibt es süß und pikant, drei Varianten sind zudem zuckerfrei. Papp berichtet: „Meine Freundin hat eine Strudelwerkstatt in Ungarn und das bereits seit 20 Jahren. Von ihr bekomme ich die Strudel roh und tiefgekühlt und backe diese in einem Ofen im Geschäft auf.“ Auch Schokosträuße gehören zum Angebot.

Stillstand nach zwei Monaten

Nun, knapp zwei Monate später herrscht Stillstand. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ sind die Türen seit Wochen verschlossen. Wer zu unterschiedlichen Tageszeiten vorbeigeht, steht vor einem geschlossenen Geschäft. Eine telefonische Anfrage von 5 Minuten blieb bisher unbeantwortet.

