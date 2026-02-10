Schlägt Melissa Naschenweng neue berufliche Wege ein?

Trachtenmode steht bei Melissa Naschenweng seit jeher hoch im Kurs. Ein Besuch bei Krüger Dirndl wirft nun die Frage auf: Geht der Schlagerstar selbst unter die Designerinnen?

Der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng begeistert ihre Fans normalerweise mit ihrer Musik – doch auch ihre feschen Outfits sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Nun scheint sich die Alpenbarbie selbst als Modedesignerin zu versuchen. In den sozialen Medien postete sie Einblicke aus dem Studio der renommierten Marke Krüger Dirndl, wo sie zu Gast war. Dazu erklärt sie: „Ich war heute fleißig für euch. Bald gibt’s großartige News!“

Alpenbarbie beweist Liebe zum Detail

Bei Krüger sieht man Naschenweng mit nachdenklichem Gesicht zwischen Stoffproben, Dekoelementen und Farbproben werkeln. Dabei beweist der Schlagerstar viel Geduld und Liebe zum Detail: Stolz präsentiert sie der Kamera ein kleines Accessoire und erklärt im Kärntner Dialekt: „Ausagfischt unter Tausenden!“ Man darf gespannt sein – vielleicht dürfen sich Fans schon bald auf ein Alpenbarbie-Dirndl freuen – designed by Melissa Naschenweng.