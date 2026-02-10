Aus für Eisfall: Warme Temperaturen sorgen für Sperre

In der Villacher Alpen Arena kamen Eiskletterer aufgrund der frostigen Temperaturen der letzten Wochen voll auf ihre Kosten: Sportliche Kletterer konnten dort den Eisfall, einen vereisten Kletterfelsen, erklimmen. Doch damit ist nun Schluss: „Der Eisfall in der Villacher Alpen Arena ist ab sofort gesperrt“, gab die Stadt am 10. Feber in den sozialen Medien bekannt. Grund sind die steigenden Temperaturen, für ein Weiterklettern ist es aktuell zu warm. „Das Areal ist weiterhin gesperrt, bis das Eis komplett abgetaut ist“, informiert die Stadt. Mit der bisherigen Bilanz zeigt man sich zufrieden. Vier Wochen lang war der Eisfall in dieser Saison in Betrieb.