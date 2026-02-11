Alko-Lenkerin flüchtet nach Unfall mit Sachschaden – kehrt aber um

Eine Alko-Lenkerin (28) touchierte am Dienstagabend einen abgestellten Anhänger in Villach. Kurz darauf verließ sie die Unfallstelle, ohne die Daten auszutauschen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in Villach.

Die 28-Jährige touchierte und beschädigte am Dienstagabend einen abgestellten Anhänger in Villach. Zunächst hielt sie an und nahm mit dem Zweitbeteiligten Kontakt auf. „Kurz darauf verließ sie jedoch die Unfallstelle, ohne die Daten auszutauschen“, erklären die Beamten der Verkehrsinspektion Villach.

Kommt aber wieder zurück

Dann schien sie es sich aber doch anders zu überlegen. Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife kehrte sie zurück. „Ein mit ihr durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung“, so die Exekutive. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Lenkerin wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 06:29 Uhr aktualisiert