/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt eine Nahaufnahme von dem Aufkleber "133" eines Polizeiautos.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in Villach.
Villach
11/02/2026
Am Dienstag

Alko-Lenkerin flüchtet nach Unfall mit Sachschaden – kehrt aber um

Eine Alko-Lenkerin (28) touchierte am Dienstagabend einen abgestellten Anhänger in Villach. Kurz darauf verließ sie die Unfallstelle, ohne die Daten auszutauschen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Die 28-Jährige touchierte und beschädigte am Dienstagabend einen abgestellten Anhänger in Villach. Zunächst hielt sie an und nahm mit dem Zweitbeteiligten Kontakt auf. „Kurz darauf verließ sie jedoch die Unfallstelle, ohne die Daten auszutauschen“, erklären die Beamten der Verkehrsinspektion Villach.

Kommt aber wieder zurück

Dann schien sie es sich aber doch anders zu überlegen. Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife kehrte sie zurück. „Ein mit ihr durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung“, so die Exekutive. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Lenkerin wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 06:29 Uhr aktualisiert
