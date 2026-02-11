Olympia hautnah: Kärntner Tourismusschüler in Cortina

Auch heimische Tourismusschulen stehen - wie berichtet - bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Einsatz. Im Austria House bewirten sie Promis und Sportstars. Mittendrin sind auch sieben Schüler aus Kärnten.

28 Schüler und vier Lehrkräfte der Tourismusschulen Bad Hofgastein, Bad Leonfelden, Innsbruck und Villach erhalten im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 wieder die einmalige Chance, die Stars und Promis im Austria House bewirten. Vonseiten der KTS Villach erreichte uns nun eine erste Zwischenbilanz.

Kärntner Schüler im Olympia-Einsatz

Sieben Schüler sind seit Dienstag mit Diplompädagoge Heinrich Strasser in Cortina im Einsatz. Neu eingekleidet, haben sie die ersten Arbeitstage mit Aufbauarbeiten, Reinigungen und dem generellen Mise en Place in den Küchen- und Servicebereichen absolviert. Nach der Eröffnung am Freitagabend startete dann das richtige „Olympiageschehen“. „Seit dem Wochenende ist richtig Stimmung im Austria House mit zahlreichen bekannten Gesichtern wie Skilegende Franz Klammer, Matthias Mayer oder Thomas Morgenstern„, heißt es vonseiten der Bildungseinrichtung. Ebenso vertreten waren das österreichische Damen-Skiteam, die Rodel-Mannschaft sowie die Medaillengewinner Sabine Payer, Jonas Müller und Benjamin Karl. An den freien Tagen blieb zudem genügend Zeit, um Cortina zu erkunden, die anderen Häuser z.B. von Slowenien oder der Schweiz zu besuchen sowie den österreichischen Olympiasieg bei der Damen-Kombination live mitzuerleben.