Würdevoller Abschied: Villachs erste Tierbestattung öffnet bald

Der Verlust eines Tieres kann ähnlich schmerzlich sein, wie der eines Menschen. Das musste Katharina Hausmann am eigenen Leib erfahren. Sie nahm im Dezember 2025 von ihrer Hündin Leni Abschied. „Für mich war das ein emotionaler Ausnahmezustand“, erinnert sich die 41-Jährige im Gespräch mit 5 Minuten zurück. „Jeder Schritt war zu weit und zu anstrengend.“ Damals fiel ihr auf, dass Villach bis dato keine eigene Tierbestattung hatte. „Die nächsten waren in Klagenfurt und Spittal an der Drau.“ Darum hat sie sich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Kai Wiekhusen dazu entschlossen, diese Lücke zu schließen.

Villach bekommt eine Tierbestattung

Kommende Woche eröffnet das Paar Villachs erste Tierbestattung in der Klagenfurter Straße. „Wenn euer Liebling stirbt, könnt ihr uns unter der Telefonnummer 0690-200 800 93 erreichen“, beginnt Hausmann das Konzept zu erklären. „In weiterer Folge kommt jemand von uns vorbei, um das Tier abzuholen. Entweder vom Tierarzt oder direkt bei euch zu Hause.“ Anschließend wird es ins Tierkrematorium Lebring gebracht und dort eingeäschert. „Der Ablauf ist natürlich transparent nachverfolgbar“, versichert die Betreiberin.

©zVg. / Hausmann | Die Asche des Tieres kommt drei bis sieben Tage später in einer Urne wieder zurück. ©zVg. / Hausmann | Eine Auswahl an Urnen und Schmuck stehen in der Tierbestattung bereit.

Würdevoller Abschied für Tiere

Angenommen wird jedes Tier – von der betagten Hundedame, über tropische Papageien bis hin zum edlen Ross. „Transport und Kosten hängen vom Gewicht der Tiere ab, fangen aber bei 150 Euro an“, erläutert Hausmann weiter. Es dauert dann ungefähr drei bis sieben Werktage bis die Urne zur Abholung bereitsteht. Diese wird vorab ausgewählt. Möglich ist es auch, Schmuckstücke herstellen zu lassen. „Zum Beispiel mit einem Pfotenabdruck oder der Asche des Tieres.“ Zudem steht ein Raum zur persönlichen Abschiednahme bereit. „Immerhin hat jedes Tier hat einen würdevollen Abschied verdient“, betont die Kärntnerin abschließend.