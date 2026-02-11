Kinderfasching: Zauberer sorgte für staunende Gesichter

Der Kinderfasching der Marktgemeinde Weißenstein lockte am 8. Februar zahlreiche kleine Faschingnarren ins Kulturhaus. Organisiert wurde der bunte Nachmittag von Katharina Langer und Andrea Gabriel mit ihrem Team. Prinzessinnen, Superhelden und viele andere bunte Gestalten tanzten, spielten und lachten. Für staunende Gesichter sorgte außerdem ein Zauberer mit seinen Tricks. Die Stimmung war ausgelassen, das Kulturhaus bestens gefüllt. „Es war ein sehr gelungener Nachmittag“, so die positive Bilanz der Marktgemeinde Weißenstein, die sich bei allen Unterstützern und Helfern bedankt.