Villach in Narrenhand: Das ist der Plan für Faschingssamstag

Die fünfte Jahreszeit findet am Faschingssamstag in Villach ihren Höhepunkt: Zuerst wird das 60. Kinderfaschingsjubiläum gefeiert, bevor der große Umzug durch die Draustadt startet. Danach wird die Innenstadt zur Partyzone.

Am Samstag ist nicht nur der Tag der Liebe, sondern auch Tag der Närrinnen und Narren. In Villach geht es am Faschingssamstag richtig rund. Der erste Höhepunkt des Tages ist der Kinderfasching am Oberen Kirchenplatz. Ab 10.30 Uhr wird hier das 60-Jahr-Jubiläum gefeiert. Danach lädt die Faschingsgilde zur Schlagerparty und zum närrischen Treiben auf den Nikolaiplatz.

Villach in Narrenhand

Im Anschluss findet am Hans-Gasser-Platz die offizielle Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Günther Albel an das Faschingsprinzenpaar statt – dann ist Villach offiziell in Narrenhand und der große Umzug kann starten. Dieser zieht vom Hans-Gasser-Platz bis zum Hauptbahnhof. Am Unteren Kirchplatz können die Faschingnarren ab 15 Uhr in der Faschingsdisco Gas geben, um 17 Uhr werden die originellsten Masken prämiert.

200 ehrenamtliche Helfer machen’s möglich

Und danach ist noch lang nicht Schluss: Die gesamte Villacher Innenstadt wird zur Partyzone für Faschingsfans. Gildenkanzler Karl Glanznig freut sich schon: „Unser Team und die über 200 ehrenamtlichen Helfer haben in den letzten Wochen Unmögliches geleistet. Villach ist bereit für ein friedliches, buntes und vor allem humorvolles Fest, das weit über unsere Landesgrenzen hinausstrahlt“