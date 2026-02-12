Flammen im Heizraum: Feuerwehren rückten aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Steindorf und Bodensdorf sowie die Polizei wurden am Mittwochabend alarmiert. Grund war ein Brand in einem Heizraum.

Am Mittwochabend ertönten die Sirenen in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten in den Neßlbachweg aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist es dort in einem Wohnhaus zu einem Brand im Heizraum gekommen. Durch das rasche Eingreifen der Florianis – teils unter schwerem Atemschutz – konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. „Größerer Schaden wurde verhindert“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte abschließend.