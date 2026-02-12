Bis nur noch einer läuft: Kärnten bekommt ein neues Extrem-Event

Runde für Runde bis ans Limit: Beim FoxYard Ultra in St. Jakob im Rosental entscheidet nicht die schnellste Zeit, sondern wer am längsten durchhält. 5 Minuten hat mit dem Organisator über den Ursprung des Laufevents gesprochen.

„Jeder kennt seine 5-km-Zeit. Viele kennen ihre 10-km- oder Halbmarathon-Bestzeit. Aber fast niemand weiß, wie weit er wirklich laufen kann – unter Wettkampfbedingungen.“ Unter diesem Motto feiert 2026 ein neues Lauf-Event in Kärnten Premiere: der FoxYard Ultra. Der Marathon ist nach dem Prinzip eines „Lauf-Battle-Royale“ aufgebaut und orientiert sich am Wettkampfmodus bekannter Videospiele.

Last Man Standing auf der Laufstrecke

Austragungsort ist am 25. April St. Jakob im Rosental. Organisiert wird das Event vom Sportverein DSG Maria Elend/Podgorje, federführend von Pascal Klemenjak. Der ungewöhnliche Name sorgt bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit: „In der Gegend sieht man hin und wieder Füchse, aber der Name ist tatsächlich auf unser Stammlokal zurückzuführen“, scherzt Klemenjak im Gespräch mit 5 Minuten. Der FoxYard Ultra versteht sich als Laufevent, „das an deine Grenzen geht“. Gelaufen wird eine festgelegte Runde von 4,2 Kilometern, für die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils 30 Minuten Zeit bleiben. Das entspricht einem moderaten Tempo von etwas mehr als sieben Minuten pro Kilometer – die eigentliche Herausforderung liegt jedoch in der Wiederholung. „So lange du kannst, bist du dabei, wenn die 30-Minuten-Marke überschritten wird, endet die Wettbewerbsteilnahme, dann ist man ausgeschieden“, erklärt Klemenjak. Nach jeder halben Stunde startet die nächste Runde. Das Prinzip lautet klar: Last Man Standing.

Die Idee entstand aus eigener Grenzerfahrung

Die Inspiration für das Event reicht mehrere Jahre zurück. „Ich bin 54 Kilometer in sechs Stunden gelaufen. Nach zwei Stunden hat mir alles weh getan, nach drei Stunden wollte ich nicht mehr.“ Trotzdem gab er nicht auf: „Wir, als drei Freunde, haben gezeigt, was möglich ist.“ Rund fünf Jahre später möchte Klemenjak diese Erfahrung weitergeben und andere dazu motivieren, die eigenen mentalen und körperlichen Grenzen auszuloten.

Einfache Regeln, extreme Herausforderung

Die Regeln sind bewusst simpel gehalten: Alle starten gleichzeitig, der letzte verbliebene Läufer gewinnt. Wer die Runde rechtzeitig absolviert, darf erneut starten. Wer es nicht schafft, scheidet aus. Der Organisator rechnet damit, dass das Rennen sogar die 24-Stunden-Marke erreichen könnte – das entspricht rund 200 Kilometern. Zusätzlich werden Meilensteine belohnt: 50 Kilometer bringen ein Bronze-Shirt, 100 Kilometer ein Silber-Shirt, 150 Kilometer ein Gold-Shirt und ab 200 Kilometern wartet ein Platin-Shirt. „Für den Sieger gibt es dann noch einen großen Pokal oben drauf“, versichert Klemenjak. Im Mittelpunkt stehen vor allem Zusammenhalt, Gemeinschaft und das gemeinsame Durchhalten.

Genehmigt und offen für alle Leistungsniveaus

Der Weg zur Umsetzung begann bereits früh: „Den ersten Gang zur Genehmigung gab es im Juli 2025, im Feber folgte die letzte Absegnung der Bezirkshauptmannschaft“, ergänzt der Organisator. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Das Leistungsniveau spielt dabei kaum eine Rolle: „Wir wollen jede Sportlerin und jeden Sportler ansprechen, es ist ein Lauf für jedermann, der seine Grenzen austesten möchte. Wir wollen der Laufgesellschaft ein neues Event bieten, das Kärnten so noch nicht erlebt hat“, betont Klemenjak abschließend.

