„Was ist da los?“ Polizeieinsatz in Villach sorgte für Fragezeichen
Am Donnerstag meldeten sich gleich mehrere Leserinnen und Leser bei der 5 Minuten-Redaktion, da es unweit des Kaiser-Josef-Platz zu einem Polizeieinsatz kam. Wir haben nachgefragt.
„Mindestens drei Polizeiautos sind mit Karacho und Folgetonhorn in Richtung Villach gerauscht, was ist da los?“ Mit diesen Worten wandte sich ein Leser am Donnerstagvormittag an die 5 Minuten-Redaktion. Auch eine weitere Person meldete, dass „etwas in der Nähe des Kaiser Josef Platz passiert ist, dort stehen mehrere Streifenwagen mit Blaulicht.“
Familienstreit als Ursache
Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten wurde der Redaktion am frühen Nachmittag bekannt gegeben, dass „es sich um einen Familienstreit handelte“, auch das Aufgebot mehrerer Streifenwagen kurz vor der Mittagszeit wurde bestätigt.